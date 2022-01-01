2021 год стал победным для украинских трансплантологов

Многие операции в Украине провели впервые.

В 2021 году украинская медицина сделала значительную шаг вперед, особенно, что касается трансплантаций. Статистика больниц может конкурировать с европейскими заведениями.

Так, в отделении трансплантации костного мозга и интенсивной мегадозовой химиотерапии и иммунотерапии «Охматдета» в Киеве было проведено 53 трансплантации КМ: 11 аутологичных (собственных клеток), 12 родственных, 14 неродственных, 16 гаплоидентичных. Такая статистика единой клиники в Украине отвечает мощностям сразу двух таких отделений в соседней Польше.

Кроме того, по статистике от Минздрава, на предпоследнюю неделю 2021 года, в этом году 41 ребенок получил донорские органы.

«Впервые в Украине двоим детям проведена трансплантация сердца : девочка 13 лет – Институт сердца 30.09.2021, и мальчик 13 лет – Клиническая больница скорой медицинской помощи г. Львова 23.09.2021», – отмечают в Минздраве.

Также впервые были проведены трансплантации костного мозга взрослым пациентам. Пока их было всего два, но это положило успешный старт.

Значительно увеличилось количество проводимых трансплантации органов по сравнению с прошлым годом. В 2020 году было проведено 129 трансплантаций (29 – посмертные; 100 – от живого донора), а уже в этом году (по состоянию на 23 декабря) – 310 трансплантаций (167 – посмертные ; 143 – от живого донора). Важно, что трансплантации от посмертного донора выполнено больше, чем от живого донора.

Трансплантации выполнялись в 27 центрах в разных уголках Украины. К тому же, в Клинической больнице скорой медицинской помощи Львова впервые в Украине взялись и успешно выполнили трансплантацию легких для 56-летнего мужчины. Впервые также была выполнена симультантная трансплантация, во время которой одновременно были пересажены сердце-почки.

Проведение таких операций в Украине помогли пациентам не искать огромные средства на лечение заграницей, и не платить за них из бюджета. В Украине они проводились за государственные средства, но это обходится в гораздо меньшие суммы. Так, в 2020 году сумма на зарубежные трансплантации составила 1,089 млрд грн. Если бы такая медицинская помощь была предоставлена этим пациентам в Украине, то расходы составили бы только 389 млн.грн.

Уже в этом году начинаются работы по стандартизации медицинских учреждений и лабораторий, чтобы проводить пересадки поджелудочной железы, кишечника, кожи от умершего донора. Последнее возможно при создании и развитии банков тканей и чрезвычайно важно для развития отечественной медицины ожогов.