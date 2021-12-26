6 полезных привычек, которые пригодятся в Новом 2022 году

Издание советует людям не бояться перемен и любить себя.

Подходит к концу 2021 год, поэтому каждый может подвести итоги и проанализировать сделанное за уходящий год. Сделать жизнь более насыщенной в течение года помогают полезные привычки, и если у вас не было их в этом году, есть возможность сформировать их в следующем году.

Издание The New York Times предлагает несколько полезных привычек, которые могут сделать жизнь чуть лучше в 2022 году.

1. Посвятите себе самые лучшие часы своего дня

Вы проводите свои "лучшие часы дня", сидя в Интернете, по подбору на работу или домашним делам? Попытайтесь посвятить эти часы себе, чтобы сосредоточиться на собственных приоритетах. Эти часы можно использовать для занятия улыбающимся хобби, игрой с детьми, волонтерством и заботой о себе.

2. Наслаждайтесь физическими упражнениями

Ряд исследований показывает, что короткие тренировки несколько раз в день приводят к значительному улучшению физической формы и общему состоянию здоровья. Даже во время разговора по телефону можно сделать несколько приседаний, пройтись по лестнице и попрыгать.

3. "Фото благодарности"

Попытайтесь делать в день хотя бы одно фото из того, что вам понравилось в этот день или того, что вам удалось. Ученые говорят, что подобные "упражнения" могут привести к значительному повышению благополучия.

4. "Список чувств"

Спрашивайте себя каждый день: "как дела?". Исследования показывают, что когда мы описываем свои чувства, это помогает выключить эмоциональную систему тревоги в мозге и уменьшает реакцию на стресс.

5. Найдите "вторая по полезным привычкам"

Найдите друга, который разделяет ваши цели по здоровью, и составьте общий "план действий". Исследования показывают, что люди с большей вероятностью достигают своих целей, если получают поддержку единомышленников.

6. Не усложняйте собственную жизнь

Привычки, которые вы формируете с легкостью, являются "удобными" и не требуют много времени и усилий. Если что-то усложняет вам жизнь, просто старайтесь ее избегать или избавиться.

Напомним, что из алкогольных напитков лучше выбрать для праздничного стола.

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