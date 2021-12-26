6 корисних звичок, які стануть у пригоді в Новому 2022 році

6 корисних звичок, які стануть у пригоді в Новому 2022 році

Видання радить людям не боятися змін і любити себе.

Добігає кінця 2021 рік, тож кожен може підбити підсумки та проаналізувати зроблене за рік, що минає. Зробити життя більш насиченим впродовж року допомагають корисні звички, і якщо у вас не було їх цього року, є можливість сформувати їх наступного року.

Видання The New York Times пропонує кілька корисних звичок, які можуть зробити життя трохи кращим у 2022 році.

1. Присвятіть собі найкращі години свого дня

Ви проводите свої "найкращі години дня", сидячи в Інтернеті, за добиранням на роботу чи домашніми справами? Спробуйте присвятити ці години собі, щоб зосередитися на власних пріоритетах. Ці години можна використати для заняття улубленим хобі, грою з дітьми, волонтерством і турботою про себе.

2. Насолоджуйтесь фізичними вправами

Низка досліджень показує, що короткі тренування кілька разів на день призводять до значного покращення фізичної форми та загального стану здоров’я. Навіть під час розмови телефоном можна зробити кілька присідань, пройтися сходами і пострибати.

3. "Фото вдячності"

Спробуйте робити в день хоча б одну світлину з того, що вам сподобалося цього дня або того, що вам вдалося. Науковці кажуть, що подібні "вправи" можуть призвести до значного підвищення благополуччя.

4. "Список почуттів"

Запитуйте себе щодня: "як справи?". Дослідження показують, що коли ми описуємо свої почуття, це допомагає вимкнути емоційну систему тривоги в мозку і зменшує реакцію на стрес.

5. Знайдіть "друга по корисних звичках"

Знайдіть друга, який поділяє ваші цілі щодо здоров’я, і складіть спільний "план дій". Дослідження показують, що люди з більшою ймовірністю досягають своїх цілей, якщо отримують підтримку однодумців.

6. Не ускладнюйте власне життя

Звички, які ви формуєте з легкістю, — "зручні" і не потребують багато часу та зусиль. Якщо щось ускладнює вам життя, просто намагайтеся його уникати або позбутися.

Нагадаємо, що з алкогольних напоїв краще обрати для святкового столу.

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