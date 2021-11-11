В Украине втрое возросла стоимость трансплантации сердца и легких: сколько стоит пересадка

В Украине втрое возросла стоимость трансплантации сердца и легких: сколько стоит пересадка

Последний раз цены фиксировали два года назад.

В Украине втрое возросла стоимость трансплантации сердца и легких: решение было принято в правительстве.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Пересадка сердца стоит два миллиона гривен, а легких – почти три миллиона. Впрочем, полная стоимость и за операцию, и за реабилитацию компенсируется государством. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, новые тарифы позволят покрыть все расходы и дадут больницам возможность развивать это направление медицинской помощи.

К слову, последний раз цены на такие операции устанавливали еще в 2019 году. Предыдущие тарифы не покрывали расходы и реабилитацию.

В настоящее время пересадку органов в Украине могут осуществлять 43 медучреждения. Впрочем, процедура проводится в 22. Наибольший запрос в государстве — на пересадку почек, а в трансплантацию сердца и легких ежегодно нуждаются около 300 пациентов.

Как сообщалось, в сентябре этого года во Львове медики впервые в Украине провели операцию трансплантации сердца 13-летнему мальчику. Кроме того, была проведена операция пересадки легких 56-летнему львовянину.

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