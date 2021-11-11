Во Львове умерла молодая беременная из COVID: спасти ребенка также не удалось

Во Львове умерла молодая беременная из COVID: спасти ребенка также не удалось

Женщине было 23 года.

Во Львове от коронавируса умерла беременная женщина: ей было всего 23 года.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 11 ноября.

Спасти ребенка медики также не смогли – об этом в соцсетях написала заведующая интенсивной терапией больницы скорой помощи Львова.

Кроме того, врач сообщила о смерти еще одного молодого пациента. По ее словам, у 29-летнего мужчины не было никаких сопутствующих болезней, но одолеть COVID-19 не смог. Врач пишет, что у 47 пациентов, лежащих у них в реанимации на аппаратах ИВЛ, ни одного вацинированного нет.

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Как сообщалось, в Минздраве заявили, что во избежание возгорания после новогодне-рождественских праздников, кафе, рестораны и горнолыжные комплексы будут предоставлять услуги только вакцинированным людям.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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