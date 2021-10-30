Семь лет находился на гемодиализе: в Херсоне жена отдала мужу почку

Семь лет находился на гемодиализе: в Херсоне жена отдала мужу почку

Уже вскоре оперированный пациент вернется к нормальной жизни.

В Херсоне впервые за годы независимости провели трансплантацию почки. Пациентом стал 42-летний мужчина, до этого 7 лет находившийся на гемодиализе.

Также читайте Первая в Украине пересадка сердца ребенку и трансплантация легких: как чувствуют себя пациенты

Об этом сообщает Первый региональный.

Сегодня, 30 октября 2021 года, в Херсонской областной клинической больнице впервые за годы независимости пересадили почку. Прооперировали 42-летнего жителя Херсонской области, 7 лет находившегося на гемодиализе.

Донором для супруга стала его 39-летняя жена.

"Подготовка к операции длилась 1,5 месяца. И уже после завершения всех необходимых исследований решились на операцию. Операцию провели Михаил Загрийчук, руководитель Киевского центра трансплантации, Николай Поляков, киевский профессор и Юрий Спирин, руководитель Херсонского центра по трансплантации", – рассказывает директор больницы Виктор Короленко.

По его словам, прооперированный мужчина чувствует себя хорошо, и уже скоро сможет вернуться в нормальную жизнь.

Сейчас операцию по пересадке почки ожидают 26 человек, еще 4 пациентам необходима трансплантация сердца.

Напомним, что из львовской больницы выписали пациента, которому впервые в Украине пересадили легкие.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку