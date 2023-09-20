Девочка родилась с 26 пальцами - фото

Ее назвали "реинкарнацией индуистской богини".
В Индии ребенок родился с 26 пальцами рук и ног.
Об этом сообщает nypost.com.
У новорожденной девочки из Бхаратпура в северном штате Раджастхан по семь пальцев на каждой руке и по шесть пальцев на каждой ноге.
Медицинские работники заявили, что она родилась с редкой генетической аномалией, но ее семья считает, что она является "реинкарнацией индуистской богини".
Дхолагарх Дэви — известное божество, чей храм расположен недалеко от места, где родился ребенок. Статуи изображают богиню Дхолагарх как молодую девушку с несколькими руками.
Мама ребенка, 25-летняя Сарджу Дэви, очевидно, в восторге, а ее брат рассказал местным СМИ: "Моя сестра родила ребенка, имеющего 26 пальцев, и мы считаем его воплощением Дхолагарх Дэви. Мы очень счастливы."
Отец ребенка Гопал Бхаттачарья, полицейский Центрального резервного полицейского управления, тоже счастлив.
Неизвестно, согласятся ли родители ребенка на операцию по уменьшению количества пальцев на руках и ногах до 10, но с медицинской точки зрения с ней все в порядке.
"В наличии 26 пальцев нет никакого вреда, но это генетическая аномалия. В остальном девочка абсолютно здорова", — рассказал Newsflash доктор Б.С. Сони, врач больницы.
Напомним, 40-летний госслужащий женился на кукле виртуальной аниме-певицы. Он выступает за "фиктосексуальные" отношения.
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