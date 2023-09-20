Девочка родилась с 26 пальцами - фото

В Индии ребенок родился с 26 пальцами рук и ног.

Об этом сообщает nypost.com.

У новорожденной девочки из Бхаратпура в северном штате Раджастхан по семь пальцев на каждой руке и по шесть пальцев на каждой ноге.

Ребенок с 26 пальцами / Фото: Newsflash

Медицинские работники заявили, что она родилась с редкой генетической аномалией, но ее семья считает, что она является "реинкарнацией индуистской богини".

Дхолагарх Дэви — известное божество, чей храм расположен недалеко от места, где родился ребенок. Статуи изображают богиню Дхолагарх как молодую девушку с несколькими руками.

Мама ребенка, 25-летняя Сарджу Дэви, очевидно, в восторге, а ее брат рассказал местным СМИ: "Моя сестра родила ребенка, имеющего 26 пальцев, и мы считаем его воплощением Дхолагарх Дэви. Мы очень счастливы."

Ребенок с 26 пальцами / Фото: Newsflash

Отец ребенка Гопал Бхаттачарья, полицейский Центрального резервного полицейского управления, тоже счастлив.

Ребенок с 26 пальцами / Фото: Newsflash

Неизвестно, согласятся ли родители ребенка на операцию по уменьшению количества пальцев на руках и ногах до 10, но с медицинской точки зрения с ней все в порядке.

"В наличии 26 пальцев нет никакого вреда, но это генетическая аномалия. В остальном девочка абсолютно здорова", — рассказал Newsflash доктор Б.С. Сони, врач больницы.

Напомним, 40-летний госслужащий женился на кукле виртуальной аниме-певицы. Он выступает за "фиктосексуальные" отношения.

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