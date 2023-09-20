Дівчинка народилася з 26 пальцями – фото

В Індії дитина народилася з 26 пальцями рук і ніг.

Про це повідомляє nypost.com.

У новонародженої дівчинки з Бхаратпура, що у північному штаті Раджастхан, по сім пальців на кожній руці та по шість пальців на кожній нозі.

Дитина з 26 пальцями / Фото: Newsflash

Медичні працівники заявили, що вона народилася з рідкісною генетичною аномалією, але її сім'я вважає, що насправді вона є "реінкарнацією індуїстської богині".

Дхолагарх Деві — відоме божество, чий храм розташований неподалік місця, де народилася дитина. Статуї зображують богиню Дхолагарх як молодої дівчини з декількома руками.

Мама дитини, 25-річна Сарджу Деві, очевидно, у захопленні, а її брат розповів місцевим ЗМІ: "Моя сестра народила дитину, яка має 26 пальців, і ми вважаємо її втіленням Дхолагарх Деві. Ми дуже щасливі."

Дитина з 26 пальцями / Фото: Newsflash

Батько дитини Гопал Бхаттачарья, поліцейський Центрального резервного поліцейського управління, також щасливий.

Дитина з 26 пальцями / Фото: Newsflash

Невідомо, чи батьки дитини погодяться на операцію зі зменшення кількості пальців на руках і ногах до 10, але з медичної точки зору з нею все гаразд.

"У наявності 26 пальців немає жодної шкоди, але це генетична аномалія. В іншому дівчинка абсолютно здорова", - розповів Newsflash доктор Б.С. Соні, медик лікарні.

Нагадаємо, 40-річний держслужбовець одружився з лялькою віртуальної аніме-співачки. Він виступає за "фіктосексуальні" стосунки.

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