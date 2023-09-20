Дівчинка народилася з 26 пальцями – фото

Її назвали "реінкарнацією індуїстської богині".
В Індії дитина народилася з 26 пальцями рук і ніг.
Про це повідомляє nypost.com.
У новонародженої дівчинки з Бхаратпура, що у північному штаті Раджастхан, по сім пальців на кожній руці та по шість пальців на кожній нозі.
Медичні працівники заявили, що вона народилася з рідкісною генетичною аномалією, але її сім'я вважає, що насправді вона є "реінкарнацією індуїстської богині".
Дхолагарх Деві — відоме божество, чий храм розташований неподалік місця, де народилася дитина. Статуї зображують богиню Дхолагарх як молодої дівчини з декількома руками.
Мама дитини, 25-річна Сарджу Деві, очевидно, у захопленні, а її брат розповів місцевим ЗМІ: "Моя сестра народила дитину, яка має 26 пальців, і ми вважаємо її втіленням Дхолагарх Деві. Ми дуже щасливі."
Батько дитини Гопал Бхаттачарья, поліцейський Центрального резервного поліцейського управління, також щасливий.
Невідомо, чи батьки дитини погодяться на операцію зі зменшення кількості пальців на руках і ногах до 10, але з медичної точки зору з нею все гаразд.
"У наявності 26 пальців немає жодної шкоди, але це генетична аномалія. В іншому дівчинка абсолютно здорова", - розповів Newsflash доктор Б.С. Соні, медик лікарні.
Нагадаємо, 40-річний держслужбовець одружився з лялькою віртуальної аніме-співачки. Він виступає за "фіктосексуальні" стосунки.
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