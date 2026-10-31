Не поспішайте викидати старі подушки: як їх можна використати вдома

Що робити зі старими подушками / © pexels.com

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Старі подушки можна перетворити на лежанку для домашнього улюбленця, м’яку підкладку для роботи на городі, наповнювач для декоративних подушок або матеріал для захисту крихких речей під час переїзду. Деякі ідеї потребують лише нової наволочки, інші — трохи часу та базових навичок шиття.

В Hunker розповіли, як використати старі подушки з користю та продовжити термін служби домашнього текстилю.

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Зробіть лежанку для кота або собаки

Подушка, яка вже не забезпечує належної підтримки голови під час сну, може стати зручним місцем для відпочинку домашнього улюбленця. Перевірте її стан: наповнювач має бути сухим, без плісняви, неприємного запаху та слідів шкідників.

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Щоб облаштувати лежанку, достатньо випрати подушку, якщо це дозволяє маркування, і помістити її в міцний чохол. Для нього підійде стара ковдра, рушник або щільна тканина. Чохол має зніматися для регулярного прання.

Якщо подушка завелика, її можна використати як основу для лежанки, додавши бортики з іншого текстилю. Водночас стежте, щоб тварина не розгризала тканину й не ковтала наповнювач.

Відновіть форму декоративних подушок

Декоративні подушки на дивані, кріслах чи ліжку з часом втрачають об’єм. Замість того щоб купувати нові наповнювачі, можна використати вміст старої подушки.

Обережно розпоріть шов, дістаньте чистий наповнювач і додавайте його невеликими порціями до декоративної подушки. Так можна відновити форму диванних подушок, м’яких сидінь для стільців або невеликих текстильних пуфів.

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Перед використанням перевірте, чи немає в наповнювачі пилу, вологи або сторонніх запахів. Якщо матеріал злежався, забруднений чи пошкоджений, краще не переносити його в інші вироби.

Створіть м’яку підкладку для роботи на городі

Під час прополювання грядок, висаджування розсади або догляду за квітами доводиться довго стояти на колінах. Стара подушка допоможе зробити такі роботи комфортнішими.

Найпростіший варіант — помістити її в міцний чохол із водонепроникної тканини. Таку підкладку можна використовувати в саду, теплиці або під час домашніх ремонтних робіт, коли потрібно працювати біля підлоги.

Після використання залишайте подушку просохнути. Не варто зберігати її у вологому приміщенні або залишати просто неба під дощем: наповнювач може накопичувати вологу та пліснявіти.

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Захистіть речі під час переїзду

Старі подушки стануть у пригоді, коли потрібно перевозити посуд, дзеркала, вази, побутову техніку або предмети декору. М’який текстиль допомагає пом’якшити удари та зменшити тертя між речами.

Великі подушки можна розміщувати між меблями, обгортати ними ніжки столів або використовувати як прокладки між предметами в автомобілі. Якщо подушка втратила об’єм, її наповнювач можна покласти в проміжки між речами в коробках.

Важливо пам’ятати, що подушки не замінюють належного пакування. Скляні предмети потрібно додатково загорнути в захисний матеріал, а коробки щільно закрити, щоб речі не зміщувалися під час перевезення.

Зробіть домашній захист від протягів

Якщо взимку з-під дверей або через щілини біля вікон тягне холодом, наповнювач старої подушки можна використати для виготовлення валика від протягів.

Для цього знадобиться довгий тканинний чохол. Його можна пошити зі старої штанини, щільної наволочки або залишків тканини. Наповніть чохол синтетичним волокном чи іншим придатним матеріалом зі старої подушки, рівномірно розподіліть його та закрийте краї.

Готовий валик покладіть уздовж нижнього краю дверей. Він допоможе зменшити проникнення холодного повітря через щілину. Однак для усунення значних протягів варто також перевірити ущільнювачі та стан дверей.

FAQ

Що робити зі старими подушками?

Старі подушки можна використати для створення лежанки для кота чи собаки, підкладки для роботи на городі, захисту крихких речей під час переїзду або валика від протягів. Чистий наповнювач також підійде для відновлення декоративних подушок та м’яких іграшок. Якщо виріб забруднений, уражений пліснявою або пошкоджений, краще перевірити можливості його безпечної утилізації.

Як використати наповнювач зі старої подушки?

Спочатку перевірте стан наповнювача. Якщо він чистий, сухий і не має стороннього запаху, його можна додати до декоративних подушок, використати для рукоділля або наповнити ним тканинний валик від протягів. Для дитячих іграшок обов’язково забезпечте надійне закриття швів, а для виробів, які контактують із тваринами, використовуйте міцні тканини.

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