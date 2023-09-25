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Зеленський підтвердив прибуття Abrams до України: "Готуються підсилити наші бригади"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Зеленський підтвердив прибуття Abrams до України: "Готуються підсилити наші бригади"

Американські танки Abrams / Фото: Вікіпедія

Скільки одиниць техніки прибуло до України - Зеленський не розкрив.

Глава держави Володимир Зеленський підтвердив прибуття перших американських танків Abrams до України.

Про це він написав себе на сторінці у Телеграм.

За його словами, американські бойові танки готуються "підсилити наші бригади".

"Хороші новини від міністра Умєрова. "Абрамси" вже в Україні й готуються підсилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей! Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання", - йдеться у його дописі.

Скільки одиниць техніки прибуло до України і на який напрямок перекинуть - невідомо. 

Коротко додамо, що такни M1 Abrams - основний бойовий танк третього покоління виробництва США. Існують три основні версії танку: M1, M1A1 і M1A2. Вони відрізняються одна від одної поліпшеним озброєнням, системою захисту, електронікою. Найсучасніша серійна версія танку Abrams — M1A2 SEPv3.

Нагадаємо, у понеділок, 25 вересня, видання The New York Times з посиланням на двох чиновників оборони США повідомило, що першу партію танків Abrams доправили до України.

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Дата публікації
Перегляди
302
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