Зеленський підтвердив прибуття Abrams до України: "Готуються підсилити наші бригади"

Скільки одиниць техніки прибуло до України - Зеленський не розкрив.

Глава держави Володимир Зеленський підтвердив прибуття перших американських танків Abrams до України.

Про це він написав себе на сторінці у Телеграм.

Також читайте Буданов заявив, що танки Abrams будуть використовувати дуже обережно

За його словами, американські бойові танки готуються "підсилити наші бригади".

"Хороші новини від міністра Умєрова. "Абрамси" вже в Україні й готуються підсилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей! Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання", - йдеться у його дописі.

Скільки одиниць техніки прибуло до України і на який напрямок перекинуть - невідомо.

Коротко додамо, що такни M1 Abrams - основний бойовий танк третього покоління виробництва США. Існують три основні версії танку: M1, M1A1 і M1A2. Вони відрізняються одна від одної поліпшеним озброєнням, системою захисту, електронікою. Найсучасніша серійна версія танку Abrams — M1A2 SEPv3.

Нагадаємо, у понеділок, 25 вересня, видання The New York Times з посиланням на двох чиновників оборони США повідомило, що першу партію танків Abrams доправили до України.

Читайте також: