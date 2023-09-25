Першу партію танків Abrams доправили до України – NYT

Перші танки Abrams американського виробництва були доставлені до України. Вони прибули на кілька місяців раніше, ніж очікувалось.

Про це повідомило The New York Times з посиланням на двох чиновників оборони США.

"Двоє американських чиновників говорили на умовах анонімності, оскільки про поставки не було офіційно оголошено", - пише видання.

Точна кількість танків, які доправили до України – наразі невідома. Також NYT зазначає, що ті танки, які були відправлені до України, були першими з 31, які обіцяла адміністрація президент США Джо Байдена.

Нагадаємо, за словами політолога, Джо Байден давно ухвалив рішення, чи отримає Україна ракети ATACMS.

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