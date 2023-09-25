Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Первую партию танков Abrams доставили в Украину – NYT

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
3413
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Первую партию танков Abrams доставили в Украину – NYT

Танк Abrams / Фото: commons.wikimedia.org

Первые танки Abrams уже в Украине.

Первые танки Abrams американского производства были доставлены в Украину. Они прибыли на несколько месяцев раньше, чем ожидалось.

Об этом сообщило The New York Times со ссылкой на двух чиновников обороны США.

"Двое американских чиновников говорили на условиях анонимности, поскольку о поставках не было официально объявлено", – пишет издание.

Точное количество танков, которые доставили в Украину – пока неизвестно. Также NYT отмечает, что те танки, которые были отправлены в Украину, были первыми из 31, которые обещала администрация президента США Джо Байдена.

Напомним, по словам политолога, Джо Байден давно принял решение, получит ли Украина ракеты ATACMS.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3413
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация