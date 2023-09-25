Первую партию танков Abrams доставили в Украину – NYT

Первые танки Abrams американского производства были доставлены в Украину. Они прибыли на несколько месяцев раньше, чем ожидалось.

Об этом сообщило The New York Times со ссылкой на двух чиновников обороны США.

"Двое американских чиновников говорили на условиях анонимности, поскольку о поставках не было официально объявлено", – пишет издание.

Точное количество танков, которые доставили в Украину – пока неизвестно. Также NYT отмечает, что те танки, которые были отправлены в Украину, были первыми из 31, которые обещала администрация президента США Джо Байдена.

Напомним, по словам политолога, Джо Байден давно принял решение, получит ли Украина ракеты ATACMS.

Читайте также: