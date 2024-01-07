На Шольца посилюється тиск щодо передавання Україні ракет Taurus — ЗМІ

На канцлера Німеччини Олафа Шольца все сильніше тиснуть різні політичні сили, які вимагають почати поставки Україні крилатих ракет Taurus.

Про це інформує видання Rheinische Post.

У повідомленні вказується, що голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн запевнила ЗМІ, що "всі європейські держави мають продовжувати підтримувати Україну зброєю".

"Україні потрібно більше боєприпасів, більше запчастин до Leopard-2, але перш за все крилатих ракет Taurus", — сказала вона.

Крім того, речниця з оборонної політики від Зелених у парламенті Німеччини Сара Нанні заявила, що "поставка крилатих ракет Taurus давно назріла".

В свою чергу представник партії Християнсько-демократичний союз Родеріх Кізеветтер заявив, мала кількість зброї у ЗСУ дозволить росіянам "посилити себе та свої логістичні шляхи".

Журналісти видання зазначають, що чим гучнішими будуть подібні заклики політиків, тим сильніше ставатиме тиск на канцлера Олафа Шольца щодо передавання Україні ракет Taurus.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Бундестазі закликали передати ЗСУ ракети Taurus для ударів про цілях в РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що у Харкові під удар РФ потрапили журналісти німецького каналу ZDF.

Читайте також: