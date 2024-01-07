Астрологічний прогноз на 7 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто розпочинати нові справи – необхідно довести до пуття ті, які вже в роботі. Ухвалюючи важливе життєве рішення, необхідно довіряти своїй інтуїції – вона підкаже єдино правильний варіант.

Символ дня: мушля з перлиною.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливі кольори дня: зелений, малахітовий, смарагдовий, нефритовий.

Щасливі камені дня: шпат, соколине, тигрове та котяче око.

За яку частину тіла відповідає: коліна.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, рідко бувають серйозними і тривалими, особливо якщо вчасно розпочати лікування. Необхідно особливо берегти очі, вуха та колінні суглоби.

Харчування дня: можна сідати на дієту – вона добре вплине і на самопочуття, і на фігуру.

Стрижка дня: від стрижки цього дня краще відмовитися.

Магія і містика дня: можна займатися психотренінгом, медитувати та ворожити на картах Таро.

Сни дня: сни нинішньої ночі окреслюють проблеми та підказують способи їх вирішення.

Табу дня: необхідно остерігатися води.

Цитата дня: "Що люди можуть обирати, те вони можуть змінити" (Мадлен Олбрайт).

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