Астрологический прогноз на 7 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не стоит начинать новые дела – необходимо довести до ума те, которые уже начаты. Принимая важное жизненное решение, необходимо доверять своей интуиции – она подскажет единственно верный вариант.
Символ дня: раковина с жемчужиной.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, нефритовый, изумрудный.
Счастливые камни дня: шпаты, соколиный, тигровый и кошачий глаз.
За какую часть тела отвечает: колени.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, редко бывают серьезными и продолжительными, особенно если вовремя приступить к лечению. Необходимо особенно беречь глаза, уши и коленные суставы.
Питание дня: можно садиться на диету – она хорошо отразится и на самочувствии, и на фигуре.
Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться.
Магия и мистика дня: можно заниматься психотренингом, медитировать и гадать на картах Таро.
Сны дня: сны нынешней ночи обозначают имеющиеся в жизни проблемы и подсказывают способы их решения.
Табу дня: необходимо остерегаться воды.
Цитата дня: "Что люди могут выбирать, то они могут и изменить" (Мадлен Олбрайт).
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