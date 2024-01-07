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Астрологический прогноз на 7 января

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
87
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 7 января

Раковина с жемчужиной - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: не стоит начинать новые дела – необходимо довести до ума те, которые уже начаты. Принимая важное жизненное решение, необходимо доверять своей интуиции – она подскажет единственно верный вариант. 

Символ дня: раковина с жемчужиной. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, нефритовый, изумрудный. 

Счастливые камни дня: шпаты, соколиный, тигровый и кошачий глаз. 

За какую часть тела отвечает: колени. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, редко бывают серьезными и продолжительными, особенно если вовремя приступить к лечению. Необходимо особенно беречь глаза, уши и коленные суставы. 

Питание дня: можно садиться на диету – она хорошо отразится и на самочувствии, и на фигуре. 

Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться. 

Магия и мистика дня: можно заниматься психотренингом, медитировать и гадать на картах Таро.

Сны дня: сны нынешней ночи обозначают имеющиеся в жизни проблемы и подсказывают способы их решения. 

Табу дня: необходимо остерегаться воды. 

Цитата дня: "Что люди могут выбирать, то они могут и изменить" (Мадлен Олбрайт). 

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Дата публикации
Просмотры
87
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