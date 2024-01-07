Астрологический прогноз на 7 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит начинать новые дела – необходимо довести до ума те, которые уже начаты. Принимая важное жизненное решение, необходимо доверять своей интуиции – она подскажет единственно верный вариант.

Символ дня: раковина с жемчужиной.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, нефритовый, изумрудный.

Счастливые камни дня: шпаты, соколиный, тигровый и кошачий глаз.

За какую часть тела отвечает: колени.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, редко бывают серьезными и продолжительными, особенно если вовремя приступить к лечению. Необходимо особенно беречь глаза, уши и коленные суставы.

Питание дня: можно садиться на диету – она хорошо отразится и на самочувствии, и на фигуре.

Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться.

Магия и мистика дня: можно заниматься психотренингом, медитировать и гадать на картах Таро.

Сны дня: сны нынешней ночи обозначают имеющиеся в жизни проблемы и подсказывают способы их решения.

Табу дня: необходимо остерегаться воды.

Цитата дня: "Что люди могут выбирать, то они могут и изменить" (Мадлен Олбрайт).

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