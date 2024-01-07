Израиль заявил о ликвидации структур ХАМАС на севере Сектора Газа

В Израиле заявляют, что операция будет продолжаться до полной ликвидации ХАМАС.

Израильские военные завершили уничтожение "военной структуры" ХАМАС в северной части сектора Газа.

Об этом заявил представитель ЦАХАЛ контрадмирал Даниэль Хагари, информирует The Times of Israel.

"Мы завершили ликвидацию военной базы ХАМАС в северной части Сектора и мы продолжим углублять достижения, укреплять барьер и оборонительные сооружения на границе", — заявил Хагари.

Он заявил, что на борьбу с терроризмом нужно время, поэтому ушло три месяца, чтобы уничтожить структуры ХАМАС на севере Сектора Газы.

Вместе с тем Хагари отметил, что угроза со стороны ХАМАС все еще остается, несмотря на то, что на севере сектора Газа его структура разрушена.

"Мы нанесли удары, и будем продолжать наносить удары, и продолжать углублять достижения в этих районах, но на это нужно время", — отметил Хагари.

Он заявил, что сейчас ЦАХАЛ сосредоточен на ликвидации ХАМАСа в центральной и южной частях Газы.

"Мы будем делать это другими методами, тщательно, на основе уроков, которые извлекли из боевых действий в настоящее время", — подчеркнул спикер.

Он заявил, что лагеря беженцев в центральной части Газы "плотные и полны террористов", а Хан-Юнис – это "подземный город с разветвленными тоннелями".

"Это займет время, бои будут продолжаться в течение 2024 года. Мы работаем по плану, чтобы достичь целей войны: ликвидировать ХАМАС в центре и на юге и продолжать все усилия, разведывательное, оперативное и военное давление, чтобы вернуть заложников", — указал спикер ЦАХАЛа.

Он добавил, что армия также строит новые оборонительные сооружения вдоль границы Газы, чтобы разрешить жителям, перемещенным с 7 октября, вернуться в свои дома.

Напомним, ранее сообщалось, что ХАМАС заморозил переговоры с Израилем после убийства одного из руководителей группировки.

Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль ликвидировал одного из представителей ХАМАС в пригороде Бейрута.

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