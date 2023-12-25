Израиль рассматривает возможность оставить лидеров ХАМАСа в живых

Это может произойти при освобождении всех заложников и достижении целей операции в Газе.

Израиль рассматривает возможность оставить у живых лидеров террористической группировки ХАМАС, если это поможет достичь всех поставленных целей и завершить войну в Секторе Газа.

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Об этом сообщила телерадиокомпания Kan со ссылкой на осведомленные источники, пишет The Times of Israel.

В сообщении указывается, что власти Израиля рассматривают возможность не ликвидировать лидеров ХАМАС в Секторе Газы Яхью Синвара и Мухаммеда Дейфа "если появятся соответствующие условия. Они могут получить "иммунитет" и будут депортированы в Катар.

Такое решение может быть принято, если оно обеспечит освобождение всех заложников и будет способствовать окончанию войны.

Источники журналистов заявили, что такой вариант не исключается политическим и военным руководством, однако в настоящее время таких предложений не поступало.

Это "долгосрочный вариант, который не актуален именно сейчас".

Один из собеседников сказал журналистам, что любой план не должен навредить заявленной цели демонтажу руководства и военного потенциала ХАМАС.

Другой источник утверждает, что "депортация руководства ХАМАСа за границу не противоречит целям войны".

Напомним, ранее сообщалось, что ХАМАС потерял контроль над значительной частью сектора Газа.

Кроме того, мы ранее информировали, что боевики ХАМАС отвергли предложение Израиля о прекращении огня.

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