ХАМАС потерял контроль над значительной частью Сектора Газа – BILD

ХАМАС потерял контроль над значительной частью сектора Газа. Армия Израиля взяла под контроль значительную часть города.

Об этом сообщил военный эксперт BILD Юлиан Репке.

Как отмечается, армии обороны Израиля удалось взять под контроль значительную часть сектора Газа. Сначала бои велись на севере анклава, но теперь они охватили его южную часть. Удары наносят, в частности, по городу Рафах у границы с Египтом.

"Сейчас ЦАХАЛ завершает взятие города Джебалия на севере. По оценке Репке, в северной части сектора израильские войска уже почти выполнили свою задачу по уничтожению ХАМАСа. На юге продолжаются ожесточенные бои за город Хан-Юнис. Бои на юге усложняются тем, что именно туда раньше сбежали тысячи северян. Израиль сообщает о гибели 137 солдат с начала операции в Газе. Репке напоминает, что это вдвое меньше количества военных, погибших 7 октября", — добавляет издание.

Напомним, что израильские военные рассказали подробности о туннелях ХАМАС в Секторе Газы.

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