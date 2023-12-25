Сербская полиция разогнала протестующих в Белграде

Полиция Сербии разогнала протестующих, собравшихся вблизи городской администрации Белграда.

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Участники протеста потребовали признать недействительными результаты выборов в парламент Сербии, а также пытались зайти здание, передает AP.

Сообщается, что силовики применили против протестующих слезоточивый газ.

В свою очередь президент Сербии Александр Вучич назвал протестующих "хулиганами" и "тщеславными революционерами" и созвал заседание Совета национальной безопасности.

Отметим, что протесты в Сербии вспыхнули после оглашения результатов выборов, на которых победу одержала правящая "Сербская прогрессивная партия".

Оппозиция заявила о массовых фальсификациях, а наблюдатели ОБСЕ подтвердили нарушения на выборах в Сербии. В частности, были подтверждены случаи подкупа избирателей, а также предвзятость СМИ.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия вербует граждан Сербии для участия в войне против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Болгария призвала Сербию не пытаться "усидеть на двух стульях" в отношениях с РФ и ЕС.

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