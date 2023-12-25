Сербська поліція розігнала протестувальників у Белграді

Поліція Сербії розігнала протестувальників, які зібрались поблизу міської адміністрації Белграда.

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Учасники протесту вимагали визнати нечинними результати виборів до парламенту Сербії, а також намагались зайти будівлю, інформує AP.

Повідомляється, що силовики застосували проти протестувальників сльозогінний газ.

В свою чергу президент Сербії Олександр Вучич назвав протестувальників "хуліганами" і "марнославними революціонерами" та скликав засідання Ради національної безпеки.

Зазначимо, що протести у Сербії спалахнули після оголошення результатів виборів, на яких перемогу здобула керуюча "Сербська прогресивна партія".

Опозиція заявила про масові фальсифікації, а спостерігачі ОБСЄ підтвердили порушення на виборах у Сербії. Зокрема було підтверджено випадки підкупу виборців, а також упередженість ЗМІ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія вербує громадян Сербії для участі у війні проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що Болгарія закликала Сербію не намагатись "всидіти на двох стільцях" у відносинах з РФ та ЄС.

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