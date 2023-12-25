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На Дніпропетровщині під час атаки БпЛА спрацювала ППО

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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На Дніпропетровщині під час атаки БпЛА спрацювала ППО

Shahed / Фото: dymka.com.ua

Окупанти продовжують терористичні атаки на Україну.

Російські загарбники атакували Україні іранськими безпілотниками у неділю, 24 грудня.

Сили оборони півдня повідомили, що на Дніпропетровщині спрацювала протиповітряна оборона.

"У Дніпропетровській області гучно працює ППО!" - йшлося у повідомленні.

О 00:09 Повітряні сили повідомили про наближення ще одного іранського безпілотника до Одеси. Відбій загрози було оголошено у 00:45.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський пояснив, завдяки чому вдалося збити три російські літаки.

Крім того, ми раніше інформували, що на Дніпропетровщині українські військові знищили 4 ворожі безпілотники.

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Дата публікації
Перегляди
232
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