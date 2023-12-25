На Дніпропетровщині під час атаки БпЛА спрацювала ППО

Окупанти продовжують терористичні атаки на Україну.
Російські загарбники атакували Україні іранськими безпілотниками у неділю, 24 грудня.
Сили оборони півдня повідомили, що на Дніпропетровщині спрацювала протиповітряна оборона.
"У Дніпропетровській області гучно працює ППО!" - йшлося у повідомленні.
О 00:09 Повітряні сили повідомили про наближення ще одного іранського безпілотника до Одеси. Відбій загрози було оголошено у 00:45.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський пояснив, завдяки чому вдалося збити три російські літаки.
Крім того, ми раніше інформували, що на Дніпропетровщині українські військові знищили 4 ворожі безпілотники.
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