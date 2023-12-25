У празькому хостелі спалахнула пожежа: одна людина загинула

На момент пожежі у хостелі перебували 15 людей і семеро домашніх тварин.
У неділю, 24 грудня, у хостелі в районі Збраслав на півдні Праги сталася, внаслідок якої загинуло одна людина, ще 17 осіб постраждали.
Про це інформує Xinhua.
У повідомленні вказується, що празька служба екстреної медичної допомоги повідомила про надання допомоги 17 особам на місці події, зокрема допомога знадобилась трьом поліцейським.
"Двоє людей були доставлені в реанімацію, одна людина, на жаль, померла", - йдеться в повідомленні.
Місцева пожежно-рятувальна служба заявила, що у хостелі перебували 15 людей і семеро домашніх тварин. Причина пожежі наразі встановлюється спеціалістами.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернігові у власній квартирі жінка згоріла живцем.
Крім того, ми раніше інформували, що у Харкові всередині ліфту згоріла людина.
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