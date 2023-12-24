У Мурманську спалахнув російський атомний криголам

МНС країни-агресорки відзвітувало, що пожежу ліквідовано, а постраждалих немає.

У російському Мурманську сталася пожежа на атомному контейнеровозі "Севморпуть".

Про це пишуть російські пропагандистські видання.

Повідомлялося про загоряння в одній з кают на ліхтеровозі (спеціалізоване судно для перевезення вантажу в ліхтерах чи баржах. – ред.) "Севморпуть" на попередній площі 30 кв.м. МНС окупантів запевняло, що загрози розповсюдження вогню не було.

Дещо пізніше МНС країни-агресорки відзвітували, що пожежу ліквідовано, а постраждалих немає.

"Севморпуть" – російське вантажне атомне судно, побудоване 1986 року на Керченському суднобудівному заводі.

Корабель було тимчасово виведено з експлуатації у 2007-2013 роках. Введення в технічну експлуатацію відбулося у листопаді 2015 року. Потужність ядерної енергетичної установки ліхтеровозу становить 29 МВт.

"Севморпуть" – єдине в РФ криголамно-транспортне судно з ядерною енергетичною установкою.

Раніше повідомлялося, що у Москві спалахнула велика пожежа на електрозаводі (фото, відео).

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