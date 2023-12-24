Різдвяне привітання митрополита ПЦУ Епіфанія (відео)

У неділю, 24 грудня, митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав українців з нагоди Різдва Христового, яке Православна церква України разом із більшістю помісних церков уперше відзначає за новоюліанським календарем.

Вітання Предстоятеля Православної церкви України з’явилося на YouTube-каналі ПЦУ.

“Різдво Христове закликає до переосмислення життєвих поглядів та нагадує нам про одвічні християнські цінності: віра, любов, істина – це поводирі стійкості та фундамент нашої боротьби”, – наголосив Епіфаній.

Митрополит побажав, щоб духовний зміст святкових днів надихнув кожного й надалі непохитно працювати заради наближення перемоги, зауваживши, що рушійною силою для цього повинні бути любов до ближніх та довіра до наших захисників.

"Нехай коляда лунає для всіх, а особливо для наших воїнів, огортаючи теплом Різдва, зігріваючи душевно та тілесно", - наголосив предстоятель ПЦУ.

Епіфаній побажав українцям різдвяної радості та переможного Нового року.

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