Дружина Віктора Павліка поскаржилася на проблеми зі здоров'ям

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова, повідомила, що сильно захворіла.

Тривалий час блогерка не виходила на зв'язок зі своїми підписниками в Instagram-stories. Це неабияк стурбувало фанів. Зрештою, Катерина повернулася до фотоблогу і пояснила, куди зникла. За словами дружини Павліка, вона вже майже тиждень почувається зле.

"Дякую усім за хвилювання. Хворіти жахливо. Сьогодні шостий день хвороби", - розповіла блогерка.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

До того ж дружина Павліка зізналася, що не може дозволити собі відпочити. Оскільки має багато справ, які необхідно терміново вирішити. Так, блогерка показала фото з Одеси й зізналася, що Різдво вона зустріла саме там. Однак, завтра вже повернеться до Києва.

Втім, деталі хвороби Реп'яхова повідомляти не стала. Лише нагадала шанувальникам, що варто бути вдячними за те, коли нічого не болить.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Якщо у вас зараз нічого не болить, просто порадійте цьому. А я ще хворію і на ногах. Не маю можливості лежати. Я в Одесі. Маю тут справи. Завтра вже додому", - зазначила Катерина.

Нагадаємо, нещодавно дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова шокувала святковим дуетом з чоловіком. Щасливе подружжя заспівало різдвяну колядку під гітару.

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