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Жена Виктора Павлика пожаловалась на проблемы со здоровьем

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Жена Виктора Павлика пожаловалась на проблемы со здоровьем

Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина также призналась, что праздновала Рождество отдельно от семьи.

Жена певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репьяхова, сообщила, что сильно заболела.

Долгое время блогерша не выходила на связь со своими подписчиками в Instagram-stories. Это очень обеспокоило фанов. В итоге Екатерина вернулась в фотоблог и объяснила, куда исчезла. По словам жены Павлика, она уже почти неделю чувствует себя плохо.

"Спасибо всем за волнение. Болеть ужасно. Сегодня шестой день болезни", - рассказала блогерша.

Екатерина Репьяхова / © instagram.com/repyahovakate
Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

К тому же супруга Павлика призналась, что не может позволить себе отдохнуть. Поскольку имеет много дел, которые необходимо срочно решить. Так, блогерша показала фото из Одессы и призналась, что Рождество она встретила именно там. Однако завтра уже вернется в Киев.

Впрочем, детали болезни Репьяхова сообщать не стала. Только напомнила поклонникам, что следует быть благодарными за то, когда ничего не болит.

Екатерина Репьяхова / © instagram.com/repyahovakate
Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Если у вас сейчас ничего не болит, просто порадуйтесь этому. А я еще болею и на ногах. Не имею возможности лежать. Я в Одессе. Есть дела. Завтра уже домой", - отметила Екатерина.

Напомним, недавно супруга певца Виктора Павлика Екатерина Репьяхова шокировала праздничным дуэтом с мужем. Счастливые супруги спели рождественскую колядку под гитару.

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Дата публикации
Просмотры
488
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