Жена Виктора Павлика пожаловалась на проблемы со здоровьем

Жена певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репьяхова, сообщила, что сильно заболела.

Долгое время блогерша не выходила на связь со своими подписчиками в Instagram-stories. Это очень обеспокоило фанов. В итоге Екатерина вернулась в фотоблог и объяснила, куда исчезла. По словам жены Павлика, она уже почти неделю чувствует себя плохо.

"Спасибо всем за волнение. Болеть ужасно. Сегодня шестой день болезни", - рассказала блогерша.

Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

К тому же супруга Павлика призналась, что не может позволить себе отдохнуть. Поскольку имеет много дел, которые необходимо срочно решить. Так, блогерша показала фото из Одессы и призналась, что Рождество она встретила именно там. Однако завтра уже вернется в Киев.

Впрочем, детали болезни Репьяхова сообщать не стала. Только напомнила поклонникам, что следует быть благодарными за то, когда ничего не болит.

Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Если у вас сейчас ничего не болит, просто порадуйтесь этому. А я еще болею и на ногах. Не имею возможности лежать. Я в Одессе. Есть дела. Завтра уже домой", - отметила Екатерина.

Напомним, недавно супруга певца Виктора Павлика Екатерина Репьяхова шокировала праздничным дуэтом с мужем. Счастливые супруги спели рождественскую колядку под гитару.

Читайте также: