Тисячі людей зібралися в центрі Белграда на антиурядовий протест 24 грудня. Вони вимагають скасування парламентських і місцевих виборів, які міжнародні спостерігачі назвали несправедливими.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомлялося раніше, популістська правляча Сербська прогресивна партія (SNS) набрала 46,72% голосів на дострокових парламентських виборах минулих вихідних, за попередніми результатами ДВК.

Проєвропейська коаліція в Сербії заперечила результати дострокових парламентських виборів. Згідно з ними, перемогла партія президента Вучича - одного з найбільших друзів Путіна в Європі, який досі відмовляється пристати на санкції ЄС проти Росії.

Міжнародна моніторингова місія 18 грудня заявила, що SNS отримала несправедливу перевагу через упередженість ЗМІ, неправомірний вплив президента Александра Вучича та порушення правил голосування, такі як підкуп голосів.

Для того, аби забезпечити перемогу, влада завозить до Белграда тих, хто в столиці ніколи не жив: адже разом із парламентськими тривали ще й місцеві вибори, тому тут вирішували питання, хто зрештою контролюватиме столицю. Опозиція твердила: роздали близько сорока тисяч тимчасових посвідчень, які дозволили гастролерам проголосувати. А ще платили за голоси.

Незалежний Центр досліджень, прозорості й підзвітності ще напередодні заявив: виборців масово завозили до Белграда з Боснії і Герцеговини й інших колишніх югославських республік.

Після виборів протестувальники намагалися гавіть прорватися до ратуші Белграда, де розташована місцева виборча комісія. Частина з них залізла в будівлю та розбила вікна із криками "Вучич злодій".

Додамо, що лівоцентристський опозиційний альянс "Сербія проти насильства" посів друге місце на виборах з 23,56% голосів, а Соціалістична партія Сербії - третє з 6,56%.

Представники коаліції "Сербія проти насильства" спробували відкрити двері ратуші, але не змогли увійти, а натовп кричав "заходьте, заходьте" і "ні капітуляції".

Інший член організації "Сербія проти насильства" Марініка Тепіч оголосила голодування після виборів, вимагаючи їх скасування.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія вербує громадян Сербії для участі у війні проти України.

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