Тысячи человек собрались в центре Белграда на антиправительственный протест 24 декабря. Они требуют отмены парламентских и местных выборов, которые международные наблюдатели назвали несправедливыми.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщалось ранее, популистская правящая Сербская прогрессивная партия (SNS) набрала 46,72% голосов на досрочных парламентских выборах в минувшие выходные, по предварительным результатам УИК.

Проевропейская коалиция в Сербии отрицала результаты досрочных парламентских выборов. Согласно им, победила партия президента Вучича — одного из самых больших друзей Путина в Европе, который до сих пор отказывается принять санкции ЕС против России.

Международная мониторинговая миссия 18 декабря заявила, что SNS получила несправедливое преимущество из-за предвзятости СМИ, неправомерного влияния президента Александра Вучича и нарушения правил голосования, таких как подкуп голосов.

Для того чтобы обеспечить победу, власти завозят в Белград тех, кто в столице никогда не жил : ведь вместе с парламентскими продолжались еще и местные выборы, поэтому здесь решали вопрос, кто будет в конце концов контролировать столицу. Оппозиция утверждала: раздали около сорока тысяч временных удостоверений, позволивших гастролерам проголосовать. А еще платили за голоса.

Независимый Центр исследований, прозрачности и подотчетности еще накануне заявил: избирателей массово завозили в Белград из Боснии и Герцеговины и других бывших югославских республик.

После выборов протестующие пытались прорваться к ратуше Белграда, где расположена местная избирательная комиссия. Часть из них забралась в здание и разбила окна с криками "Учитель вор".

Добавим, что левоцентристский оппозиционный альянс "Сербия против насилия" занял второе место на выборах с 23,56% голосов, а Социалистическая партия Сербии – третье с 6,56%.

Представители коалиции "Сербия против насилия" попытались открыть дверь ратуши, но не смогли войти, а толпа кричала "входите, заходите" и "нет капитуляции".

Другой член организации "Сербия против насилия" Мариника Тепич объявила голодовку после выборов, требуя их отмены.

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Напомним, ранее сообщалось, что Россия вербует граждан Сербии для участия в войне против Украины.

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