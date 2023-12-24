Когда Украина получит помощь от США: Маркарова назвала обнадеживающее время

Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова считает, что в Конгрессе достаточно сильная поддержка обеих партий для того, чтобы Киев получил финансовую помощь на 2024 год. Она надеется, что законодатели достигнут соглашения в январе.

Об этом Маркарова говорила в интервью телеканалу MSNBC.

По ее словам, во время разговора с представителями обеих партий в Конгрессе США она чувствует, что поддержка Украины сохраняется. При этом, отметила дипломат, законодатели осознают, что это важно не только для Украины или Европы, но и для национальных интересов США.

“Теперь я просто очень надеюсь, что этот пакет, включающий не только нас и Израиль, но и внутренние проблемы [США], что там будет решение, приемлемое для обеих сторон, и что это не будет сдерживать поддержку Украины, и снова, давайте все молиться и надеюсь, что это будет уже в начале января", – сказала Маркарова.

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В интервью Маркарова также подчеркнула благодарность Украины за постоянную помощь со стороны США и отметила, что Украина продемонстрировала способность выиграть войну. Она также отметила необходимость демократических стран оставаться едиными против союзных сил России, ХАМАСа, Северной Кореи и Ирана.

“Мы показали, что украинцы могут победить вместе со всеми нашими друзьями и союзниками, особенно из США... Мы освоюодили более 50 процентов того, что забрала Россия с самого начала. Мы показали, насколько мы можем быть эффективны, чтобы противостоять этому и защищать не только народ Украины, но и идеалы демократии и свободы. Пока Россия, Иран, Северная Корея, ХАМАС и другие помогают друг другу и объединяются, [мы] также должны объединиться”, – сказала она.

Ранее в Пентагоне заявили, что деньги на военную помощь Украине истекут до 30 декабря, если Конгресс не одобрит новое финансирование.

Как известно, 16 ноября президент США Джо Байден подписал закон о временном бюджете, не предусматривающий помощь Украине.

Позже стало известно, что Конгресс США ушел на каникулы, не приняв помощь Украине.

Напомним, министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что страны Запада не могут разрешить Путину выиграть полномасштабную войну против Украины, поскольку пострадают от последствий.

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