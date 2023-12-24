Министр обороны Британии озвучил угрозу победы Путина

Президент РФ может послужить примером для лидеров других авторитарных режимов.

Страны Запада не могут разрешить Путину выиграть полномасштабную войну против Украины, поскольку пострадают от последствий.

Об этом министр обороны Британии Грант Шаппс заявил в интервью The Sunday Times.

“Последствия будут невероятно тяжелыми для Европы, для Британии, для мира. Причина, почему я так говорю, состоит в том, что мы знаем, что происходит, когда диктаторы маршируют по Европе", – подчеркнул он.

При этом Грант Шаппс отметил, что Путин может стать примером для других авторитарных режимов "в Индо-Тихоокеанском регионе или где-либо".

"Поэтому мы буквально не можем позволить себе не выиграть эту войну", – утверждает глава британского оборонного ведомства.

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Шаппс назвал недостаточными нынешние расходы на оборону, в том числе в Британии.

"Мир должен осознать, что нельзя оставаться с [оборонными бюджетами] периода после Холодной войны. Есть много стран, даже стран G7, которые тратят 1-2% ВВП на оборону. Мы не можем обеспечить наше процветание и образ жизни, экономя на наших базовых оборонных [потребностях]", – подчеркнул он.

По словам главы Минобороны Британии, странам Запада придется увеличить расходы на оборону и поддержать Украину в войне с РФ.

“Это реальность гораздо более опасного мира, в котором мы живем. Мы должны ясно осознавать это. Оказание поддержки Украине – это не благотворительность", – подчеркнул Шаппс.

Напомним, российский президент-диктатор Владимир Путин заявил, что Россия будет воевать против Украины до тех пор, пока не будут достигнуты "целые СВО".

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