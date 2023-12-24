Міністр оборони Британії озвучив загрозу від перемоги Путіна

Президент РФ може стати прикладом для інших лідерів авторитарних режимів.

Країни Заходу не можуть дозволити Путіну виграти повномасштабну війну проти України, оскільки постраждають від наслідків.

Про це міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив в інтерв’ю The Sunday Times.

“Наслідки будуть неймовірно важкими для Європи, для Британії, для світу. Причина, чому я так кажу, полягає в тому, що ми знаємо, що відбувається, коли диктатори марширують Європою", – наголосив він.

При цьому Грант Шаппс зауважив, що Путін може стати прикладом для інших авторитарних режимів “в Індо-Тихоокеанському регіоні чи деінде”.

“Тому ми буквально не можемо дозволити собі не виграти цю війну", – стверджує очільник британського оборонного відомства.

Шаппс назвав недостатніми нинішні витрати на оборону, зокрема у Британії.

"Світ має усвідомити, що не можна залишатись з [оборонними бюджетами] доби після Холодної війни. Є багато країн, навіть країн G7, які витрачають 1-2% ВВП на оборону. Ми не можемо забезпечити наше процвітання і спосіб життя, економлячи на наших базових оборонних [потребах]", – підкреслив він.

За словами очільника Міноборони Британії, країнам Заходу доведеться збільшити витрати на оборону і підтримати Україну у війні з РФ.

“Це реальність набагато більш небезпечного світу, в якому ми живемо. Ми повинні чітко усвідомлювати це. Надання підтримки Україні – це не благодійність", – наголосив Шаппс.

Нагадаємо, російський президент-диктатор Володимир Путін заявив, що Росія буде воювати проти України доти, доки не будуть досягнуті "цілі СВО".

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