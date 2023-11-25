Путін хотів розділити Україну на три частини і захід віддати Польщі — історик

Путін хотів окупувати частину нібито "російськомовної" України. Західна половина для нього досі не цікава.

Таку думку висловив історик та професор Українського католицького університету Ярослав Грицак в інтерв'ю Radio NV.

"План Путіна складався з трьох частин. Перша частина полягала в тому, що вся так звана Новоросія, російськомовна частина (України - ред.), буде приєднана до Росії. Умовно кажучи, Харків-Умань, південний схід буде анексований Росією як Новоросія", - заявив Грицак.

Водночас професор переконаний, що захід України для Путіна був не цікавий, так залишається і досі. За словами Грицака, російський диктатор навіть вважає західну частину України "токсичною територією" і планував віддати її Польщі.

З решти територій Путін планував створити "такий собі український варіант Білорусі - Малоросія, де в Києві буде свій президент", з "більш людським обличчям, ніж Янукович", але значно лояльніший і більш керований.

"Такий собі зменшений варіант Білорусі. Аграрний, без великої промисловості, без західних територій. І цілком під впливом. Така собі лялькова держава. Mapped state (нанесена на мапу держава - ред.) під керівництвом Кремля", - зазначив Грицак.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін боїться війни на виснаження, хоча всьому світу демонструє, що готовий до такого розвитку подій. Нині йому важливо закінчити цю війну до виборів в США.

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