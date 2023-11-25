На фронті загинув відомий політвʼязень часів Януковича

У 2012 році Сергій Павліченко був засуджений разом з батьком за нібито вбивство судді.

На фронті загинув відомий фан київського "Динамо" Сергій Павліченко, який був засуджений разом з батьком за звинуваченням у нібито вбивстві судді на початку 2010-х.

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Про це "WBC Ультрас Динамо" повідомили у Фейсбуці.

"Він був бійцем 78 полку ДШВ і відчайдушно захищав Україну до останнього подиху. Всі ви знаєте Сергія, який за своє життя переживав дуже важкі періоди і зараз віддав найцінніше... Загинув Сергій 18 листопада в районі села Вербове, Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Значимо, що батька та сина Павліченків звинуватили у вбивстві судді Сергія Зубкова. Голосіївський райсуд Києва засудив Дмитра Павліченка до довічного ув’язнення, а його сина Сергія до 13 років позбавлення волі у 2012 році.

Засуджені стверджували, що до них застосовували тортури, а слідчий фальсифікував метаріали допиту одного зі свідків.

Фани київського "Динамо" вимагали відпустити Павліченків та влаштовували різні акції на їх підтримку.

Батька та сина буль звільнено у лютому 2014 року на виконання відповідної постанови Верховної Ради України "Про звільнення політв'язнів". Всього було звільнено 23 особи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вінниці попрощалися з 18-річним героєм Дмитром Яременком. Хлопець загинув на фронті від мінометного обстрілу.

Крім того, ми раніше інформували, що у бою загинув рівненський воїн-блогер "Дідусік" Віктор Суходольський.

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