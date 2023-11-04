На війні загинув відомий журналіст

Журналіст Тарас Давидюк пішов на фронт на початку повномасштабного вторгнення РФ.

На війні з російськими окупантами, 3 листопада загинув головний редактор рівненського видання "Горинь.інфо" Тарас Давидюк.

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Видання повідомляє, що загиблому воїну було 37 років.

Журналісти видання повідомили, що Тарас добре відомий усій патріотичній спільноті Рівненщини, адже ще зі студентських років був активним в різних патріотичних організаціях.

"З 2002 року у громадському русі. Був членом "Молодого Руху". У 2005-2012 роках – голова обласної організації і член Центрального Проводу "Молодіжного Націоналістичного Конгресу". Був також голою рівненської обласної організації "Активна молодь", - ідеться в повідомленні.

Тарас Давидюк закінчив Острозьку академію, за освітою — політолог, хоча за покликанням був журналістом та вчителем історії.

Узимку 2013-2014 років брав участь у самообороні Майдану. З початком російсько-української війни служив у добровольчому батальйоні "Гарпун", а згодом в одному з окремих розвідувальних батальйонів ЗСУ. Додому повернувся лише навесні 2019 року.

На початку повномасштабного вторгнення РФ Тарас Давидюк пішов на фронт, крайні місяці воював у 14-му окремому полку, разом зі своїми побратимами ще з "Гарпуна".

Як уточнює видання, Тарас Давидюк загинув в околицях села Роботине Запорізької області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на фронті загинув 55-річний рівненський воїн-блогер "Дідусік" Віктор Суходольський.

Крім того, ми раніше інформували, що на Донеччині загинув фотограф і воїн-доброволець з Лос-Анджелеса Володимир Миронюк.

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