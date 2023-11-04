На війні загинув відомий журналіст

Журналіст Тарас Давидюк пішов на фронт на початку повномасштабного вторгнення РФ.
На війні з російськими окупантами, 3 листопада загинув головний редактор рівненського видання "Горинь.інфо" Тарас Давидюк.
Видання повідомляє, що загиблому воїну було 37 років.
Журналісти видання повідомили, що Тарас добре відомий усій патріотичній спільноті Рівненщини, адже ще зі студентських років був активним в різних патріотичних організаціях.
"З 2002 року у громадському русі. Був членом "Молодого Руху". У 2005-2012 роках – голова обласної організації і член Центрального Проводу "Молодіжного Націоналістичного Конгресу". Був також голою рівненської обласної організації "Активна молодь", - ідеться в повідомленні.
Тарас Давидюк закінчив Острозьку академію, за освітою — політолог, хоча за покликанням був журналістом та вчителем історії.
Узимку 2013-2014 років брав участь у самообороні Майдану. З початком російсько-української війни служив у добровольчому батальйоні "Гарпун", а згодом в одному з окремих розвідувальних батальйонів ЗСУ. Додому повернувся лише навесні 2019 року.
На початку повномасштабного вторгнення РФ Тарас Давидюк пішов на фронт, крайні місяці воював у 14-му окремому полку, разом зі своїми побратимами ще з "Гарпуна".
Як уточнює видання, Тарас Давидюк загинув в околицях села Роботине Запорізької області.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на фронті загинув 55-річний рівненський воїн-блогер "Дідусік" Віктор Суходольський.
Крім того, ми раніше інформували, що на Донеччині загинув фотограф і воїн-доброволець з Лос-Анджелеса Володимир Миронюк.
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