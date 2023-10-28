На фронті загинув музикант відомого українського рок-гурту

Михайло "Майкл" Балахтар був учасником гурту "Серцевий напад".
На фронті загинув учасник українського поп-панк гурту "Серцевий напад" Михайло "Майкл" Балахтар.
Про це повідомили колеги музиканта на офіційні сторінці колективу у Facebook. З початком повномасштабного вторгнення Балахтар вирушив на передову захищати Україну від російських окупантів у складі ЗСУ:
"Від російської агресії загинув наш найталановитіший барабанщик Майкл. Всі, хто з ним знайомий, знають, яким він був добрим, відкритим, іноді по-милому наївним, але цілеспрямованим і відданим! Дякуємо, Мішка, за весь твій вклад в розвиток українського панк-року! Скільки ще фестивалів ми могли запалити драйвом і енергетикою… нереальна втрата, з якою прийдеться жити… Спочивай з миром, Мішань! Слава Герою!" – написали колеги Балахтара.
Зазначимо, що Михайло Балахтар був одним з засновників гурту "Серцевий напад", який 2004 року організувався у місті Чернівці. За час свого існування гурт випустив три студійні альбоми. Серед найвідоміших пісень гурту "Субкультура", "Punk Girl", "Телефонуй".
У Михайла Балахтара залишилася дружина та дитина.
Нагадаємо, що на початку жовтня стало відомо, що на війні загинув відомий український музикант Андрій Чепіль. Артиста-захисника не стало 28 червня разом з іще трьома побратимами під час бойового завдання зі штурму ворожої позиції.
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