На войне погиб известный журналист

Журналист Тарас Давидюк ушел на фронт в начале полномасштабного вторжения РФ.

На войне с российскими оккупантами 3 ноября погиб главный редактор ровенского издания "Горынь.инфо" Тарас Давидюк.

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Издание сообщает, что погибшему воину было 37 лет.

Журналисты издания сообщили, что Тарас хорошо известен всему патриотическому сообществу Ровенщины, ведь еще со студенческих лет был активным в разных патриотических организациях.

"С 2002 года в общественном движении. Был членом "Молодого Движения". В 2005-2012 годах — председатель областной организации и член Центрального Провода "Молодежного Националистического Конгресса". Был также голой ровенской областной организации "Активная молодежь", — говорится в сообщении.

Тарас Давидюк окончил Острожскую академию, по образованию — политолог, хотя по призванию был журналистом и учителем истории.

Зимой 2013-2014 годов принимал участие в самообороне Майдана. С началом русско-украинской войны служил в добровольческом батальоне "Гарпун", а затем в одном из отдельных разведывательных батальонов ВСУ. Домой вернулся только весной 2019 года.

В начале полномасштабного вторжения РФ Тарас Давидюк ушел на фронт, последние месяцы воевал в 14-м отдельном полку, вместе со своими собратьями еще из "Гарпуна".

Как уточняет издание, Тарас Давидюк погиб в окрестностях села Роботино Запорожской области.

Напомним, ранее сообщалось, что на фронте погиб 55-летний ровенский воин-блогер "Дедусик" Виктор Суходольский.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Донецкой области погиб фотограф и воин-добровольец из Лос-Анджелеса Владимир Миронюк.

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