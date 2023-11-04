На войне погиб известный журналист

Журналист Тарас Давидюк ушел на фронт в начале полномасштабного вторжения РФ.
На войне с российскими оккупантами 3 ноября погиб главный редактор ровенского издания "Горынь.инфо" Тарас Давидюк.
Издание сообщает, что погибшему воину было 37 лет.
Журналисты издания сообщили, что Тарас хорошо известен всему патриотическому сообществу Ровенщины, ведь еще со студенческих лет был активным в разных патриотических организациях.
"С 2002 года в общественном движении. Был членом "Молодого Движения". В 2005-2012 годах — председатель областной организации и член Центрального Провода "Молодежного Националистического Конгресса". Был также голой ровенской областной организации "Активная молодежь", — говорится в сообщении.
Тарас Давидюк окончил Острожскую академию, по образованию — политолог, хотя по призванию был журналистом и учителем истории.
Зимой 2013-2014 годов принимал участие в самообороне Майдана. С началом русско-украинской войны служил в добровольческом батальоне "Гарпун", а затем в одном из отдельных разведывательных батальонов ВСУ. Домой вернулся только весной 2019 года.
В начале полномасштабного вторжения РФ Тарас Давидюк ушел на фронт, последние месяцы воевал в 14-м отдельном полку, вместе со своими собратьями еще из "Гарпуна".
Как уточняет издание, Тарас Давидюк погиб в окрестностях села Роботино Запорожской области.
Напомним, ранее сообщалось, что на фронте погиб 55-летний ровенский воин-блогер "Дедусик" Виктор Суходольский.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Донецкой области погиб фотограф и воин-добровольец из Лос-Анджелеса Владимир Миронюк.
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