У відомого українського співака на фронті загинуло двоє братів

Український виконавець В'ячеслав Дрофа, відомий як репер OTOY, втратив свого другого брата на війні.

Про трагедію у родині артист розповів під час премії "Української правди", де нагороджували 100 лідерів України за версією редакції. Зі сцени він зізнався, що напередодні церемонії йому зателефонувала бабуся і повідомила про смерть брата.

Як зізнався OTOY, його старший брат служив у морській піхоті:

"Вчора мені подзвонила бабуся і сказала, що старшого брата тепер теж немає. Я себе запитав, чи є вони лідерами? На мою думку, вони є лідерами своєї сім'ї як мінімум. Як максимум – для кожного українця. І загалом народу і нації", - сказав OTOY.

Репер OTOY повідомив про загибель брата на війні

Зазначимо, що ще один брат артиста воював в обороні Маріуполя і загинув 15 квітня 2022 року, під час прориву окупантів на "Азовсталь".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на війні загинув 71-річний учасник відомого кулінарного шоу "МастерШеф" Микола Молоков. Його не стало 10 листопада. Захисник був інструктором з бойової справи у полку імені Кастуся Калиновського.

Читайте також: