Страйк перевізників у Польщі: на кордоні помер ще один український водій

У Польщі на стоянці поблизу пункту пропуску "Корчова-Краківець" помер ще один український водій. Неподалік цього КПП триває страйк польських перевізників.

Про це заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін в ефірі "Суспільного".

За його словами, інформація про смерть ще одного українського водія в Корчові на стоянці з'явилася сьогодні, 22 листопада.

"Вже другий летальний випадок від початку блокади. Я розумію, що, найімовірніше, причини там – фізіологія, але так чи інакше стрес, який вони отримують через цей страйк, через те, що змушені жити в кабінах, і незрозуміло, коли вони зможуть потрапити до України, додає негативу і спричинює певні ситуації. Там уже будуть розбиратися медики і правоохоронні органи, але факт є", – сказав він.

Більш детальної інформації про інцидент Балін не розповів. Втім, за його словами, у померлого водія машина на харківських номерах.

Блокада кордону з Польщею

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Польські перевізники, які блокують кордон, нахабніють! Українцям доводиться вже виживати на межі

6 листопада польські перевізники оголосили блокаду кордону з Польщею. Страйкарі вимагають повернути систему комерційних дозволів для українських перевізників та обмежити їхню кількість до рівня, який діяв до повномасштабного вторгнення Росії.

Польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у трьох пунктах пропуску "Корчова – Краковець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин".

Напередодні, 22 листопада, стало відомо, що польські перевізники розширюють блокаду на кордоні з Україною. Від сьогодні вони планують блокувати ще й пункт пропуску "Медика-Шегині".

Варто зауважити, що протести на кордоні призупинили дуже багато процесів на українському ринку. Зокрема, польські протестувальники на кордоні блокують гуманітарку для України. Українські урядовці направили інформацію про ці випадки польській владі.

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