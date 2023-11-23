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В Одесі чоловік намагався продати гранату: його затримали

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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В Одесі чоловік намагався продати гранату: його затримали

У Одесита вилучили гранату / Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Правопорушнику загрожує до 7 років ув'язнення.

В Одесі місцевий житель здійснив продаж гранати за 4 тисячі гривень. Його затримали правоохоронці.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Одеській області.

Подробиці

Щобільше, в ході обшуку за місцем проживання співробітники поліції вилучили 9 набоїв різного калібру до вогнепальної зброї. Втім, про походження таких предметів зловмисник говорити відмовився. Деталі встановлюватимуться у ході слідства.

Боєприпаси, знайдені під час обшуку в одесита / ©
Боєприпаси, знайдені під час обшуку в одесита
Під час обшуку в одесита правоохоронці знайшли патрони / ©
Під час обшуку в одесита правоохоронці знайшли патрони

Одеситу повідомили про підозру у незаконному придбанні, носінні, зберіганні та збуті вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік підірвав гранату в авто, поранивши людину.

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Дата публікації
Перегляди
159
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