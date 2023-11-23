В Одесі чоловік намагався продати гранату: його затримали

Правопорушнику загрожує до 7 років ув'язнення.
В Одесі місцевий житель здійснив продаж гранати за 4 тисячі гривень. Його затримали правоохоронці.
Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Одеській області.
Подробиці
Щобільше, в ході обшуку за місцем проживання співробітники поліції вилучили 9 набоїв різного калібру до вогнепальної зброї. Втім, про походження таких предметів зловмисник говорити відмовився. Деталі встановлюватимуться у ході слідства.
Одеситу повідомили про підозру у незаконному придбанні, носінні, зберіганні та збуті вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, в Одеській області чоловік підірвав гранату в авто, поранивши людину.
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