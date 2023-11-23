В Одессе мужчина пытался продать гранату: его задержали

Правонарушителю грозит до 7 лет заключения.
В Одессе местный житель совершил продажу гранаты за 4 тысячи гривен. Его задержали правоохранители.
Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области.
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Более того, в ходе обыска по месту жительства сотрудники полиции изъяли 9 патронов разного калибра к огнестрельному оружию. Впрочем, о происхождении таких предметов злоумышленник говорить отказался. Детали будут устанавливаться в ходе следствия.
Одесситу сообщили о подозрении в незаконном приобретении, ношении, хранении и сбыте взрывного устройства без разрешения. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, в Одесской области мужчина взорвал гранату в авто, ранив человека.
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