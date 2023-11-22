На одному з українських кордонів заблоковано рух транспорту: що відомо 

У черзі перебуває близько 350 фур.

У середу, 22 листопада, тимчасово заблоковано рух транспорту через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке", що є суміжним із українським пунктом "Ужгород". Рух вантажівок не відбувається.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

"Рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецк" тимчасово розблоковано", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що станом на ранок на території Словаччини перед цим КПП у напрямку України перебуває близько 350 вантажних транспортних засобів. Тим часом пропуск легкового автомобільного транспорту та автобусів на в’їзд і виїзд здійснюється в штатному режимі.

Нагадаємо, напередодні, 21 листопада, в Словаччині перевізники заблокували пункт пропуску. Акцію з блокування кордону ініціювала та здійснює Спілка перевізників Словаччини.

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