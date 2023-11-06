Блокування кордону з Польщею: страйкарі висунули ультиматум

В Україні від 6 листопада розпочався страйк польських перевізників, які вимагають скасувати транспортний безвіз для України.

Державна прикордонна служба повідомила про ускладнення руху вантажівок на трьох найбільших пунктах пропуску.

"Після 13-ї години відбулося поступове блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску Ягодин – Дорогуськ, Краківець – Корчова, Рава-Руська – Гребенне. Ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд", – йдеться в повідомленні.

Польські страйкарі вимагають повернути систему комерційних дозволів для українських перевізників та обмежити їхню кількість до рівня, який діяв до повномасштабного вторгнення Росії.

"Ми хочемо запровадження комерційних дозволів для українських компаній, тому що вони збільшили перевезення у 7,5 раза. 2021 року – перед початком війни Польща надала українській стороні 160 000 дозволів. Цього року до вересня українські компанії здійснили 880 000 перевезень через польський кордон. До кінця року, ймовірно, буде 1,2 млн перевезень. Тому ми хочемо захистити власний ринок. І ми хочемо, щоб комерційні дозволи на перевезення вантажів були знову запроваджені, за винятком гуманітарної допомоги та речей для української армії", – заявив організатор протесту Томаш Борковський.

Нагадаємо, 6 листопада паралізовано роботу пункту пропуску "Ягодин" Волинської митниці через страйки польських перевізників.

За попередньою інформацією, від сьогодні польські протестувальники пропускатимуть на годину по одному вантажному транспортному засобу в обох напрямках. Акція протесту триватиме до 3 грудня 2023 року.

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