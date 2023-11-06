Протестувальники паралізували роботу пункта пропуску "Ягодин" – подробиці

У понеділок, 6 листопада, паралізовано роботу пункту пропуску "Ягодин" Волинської митниці через страйки польських перевізників.

Про це повідомила пресслужба митниці області.

"Робота митного поста "Ягодин" Волинської митниці знову паралізована. 6 листопада 2023 року о 13:20 за київським часом розпочалася акція протесту польських перевізників. За оперативною інформацією з Дорогуська, основні вимоги її організаторів – у приверненні уваги до ситуації на ринку транспортних перевезень у Польщі, скасування так званого "транспортного безвізу" для українських міжнародних перевізників, заборона на реєстрацію у Польщі транспортних компаній з капіталом, що походить із України", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, від сьогодні польські протестувальники пропускатимуть на годину по одному вантажному транспортному засобу в обох напрямках.

"Товари 1-24 груп УКТ ЗЕД, які слідують через Польщу транзитом і щодо яких в сусідній країні встановлене ембарго, не підлягатимуть пропуску зовсім. Це зменшить товаропотік через Ягодин в середньому у 25 разів, порівняно із оптимальною кількістю транспортних засобів, що мають приймаються митними та прикордонними органами кожної зі сторін протягом доби. Ця кількість затверджена міжнародними Меморандумами між Україною та Польщею", - додали прикордонники.

За попередньою інформацією, акція протесту триватиме до 3 грудня 2023 року.

Виняток в обмеженні пропуску протестувальники робитимуть для:

рейсових автобусів;

вантажів гуманітарної допомоги;

цистерн з пальним на в'їзд до України та інших небезпечних вантажів;

товарів, що швидко псуються та живих тварин.

Нагадаємо, в Кабміні оцінили вимоги польських перевізників, які погрожують перекрити кордон.

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