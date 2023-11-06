Протестующие парализовали работу пункта пропуска "Ягодын" — подробности

В понедельник, 6 ноября, парализована работа пункта пропуска "Ягодин" Волынской таможни из-за страйка польских перевозчиков.

Об этом сообщила пресс-служба таможни области.

"Работа таможенного поста "Ягодин" Волынской таможни снова парализована. 6 ноября 2023 года в 13:20 по киевскому времени началась акция протеста польских перевозчиков. По оперативной информации из Дорогуска, основные требования ее организаторов – в привлечении внимания к ситуации на рынке транспортных перевозок в Польше, отмена так называемого "транспортного безвиза" для украинских международных перевозчиков, запрет на регистрацию в Польше транспортных компаний с капиталом из Украины", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, с сегодняшнего дня польские протестующие будут пропускать в час по одному грузовому транспортному средству в обоих направлениях.

"Товары 1-24 групп УКТ ВЭД, которые следуют через Польшу транзитом и относительно которых в соседней стране установлено эмбарго, не будут подлежать пропуску совсем. Это уменьшит товаропоток через Ягодин в среднем в 25 раз по сравнению с оптимальным количеством транспортных средств, принимаемых таможенными и пограничными органами каждой из сторон в течение суток. Это количество утверждено международными меморандумами между Украиной и Польшей", — добавили пограничники.

По предварительной информации, акция протеста продлится до 3 декабря 2023 года.

Исключение в ограничении пропуска протестующие будут делать для:

рейсовых автобусов;

грузов гуманитарной помощи;

цистерн с горючим на въезд в Украину и других опасных грузов;

быстропортящихся товаров и живых животных.

Напомним, в Кабмине оценили требования польских перевозчиков, угрожающих перекрыть границу.

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