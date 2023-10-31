Блокування кордону з Польщею: в уряді України відреагували

В уряді наголошують, що страйки та блокування шкодять всім: як українським, так і польським перевізникам.

Через можливе блокування пунктів пропуску на кордоні з Польщею з боку тамтешніх перевізників Мінрозвитку громад та інфраструктури України ініціювало зустріч для вирішення питання виконанням меморандумів про пропускну спроможність згаданих пунктів.

Про це Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомило 31 жовтня.

У відомстві уточнили, що Мінрозвитку громад звернулось до Мінінфраструктури Польщі та Директорату з питань мобільності Єврокомісії з проханням провести зустрічі з всіма залученими сторонами задля вирішення питання із виконанням меморандумів про пропускну спроможність українсько-польських пунктів пропуску.

Реакція України на можливе припинення роботи пунктів пропуску з Польщею

"Ми отримали повідомлення про ймовірне блокування пунктів пропуску з боку польських перевізників. Наша позиція полягає в тому, що такі страйки та блокування шкодять всім: як українським, так і польським перевізникам", – наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

Він також заявив про готовність до діалогу, де рівноцінно будуть представлені інтереси перевізників обох країн.

У міністерстві поінформували, що зустріч з Директоратом Єврокомісії запланована на 31 жовтня. Ключова мета – напрацювання спільних рішень, які допоможуть збільшити пропускну спроможність та забезпечити стабільну роботу кордону.

"Слабкі місця" кордону з Польщею

Деркач також розповів про "слабкі місця" кордону з Польщею, де не виконуються укладені меморандуми. Так, у жовтні виконання меморандумів становить усього 50%.

"На це, звичайно, є об’єктивні причини, до прикладу ремонтні роботи, проте в умовах сезонного збільшення експорту, морської блокади, ми повинні забезпечити стабільну та ритмічну роботу кордону, щоб як наші, так і іноземні водії могли точно знати, коли перетнуть кордон, а економіка працювала. Особливо зважаючи на потребу забезпечити роботу "Шляхів солідарності", – резюмував заступник міністра.

Нагадаємо, 30 жовтня Міжнародна транспортна асоціація України повідомила, що до кінця року можуть бути перекриті всі виїзди до Польщі у зв’язку зі страйками польських перевізників, що стартують 3 листопада.

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