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Польсько-український кордон можуть перекрити до кінця року: що сталося

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Польсько-український кордон можуть перекрити до кінця року: що сталося

Пункт пропуску "Краківець" / Фото: Державна прикордонна служба України

3 листопада польські перевізники планують розпочати страйк на кордоні із Україною.

Усі виїзди із України на польському кордоні можуть перекрити до кінця поточного року. Причиною є страйки польських перевізників. Акція планується на 2 місяці.

Про це повідомляє телеграм-канал "УкрАвтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України.

Відповідно до інформації, 3 листопада польські перевізники планують розпочати страйк на кордоні із Україною. Там зазначають, якщо раніше вони обмежувались одним пунктом пропуску, то тепер планують перекрити усі наявні в’їзди з України.

"Однак усі кордони вони перекрити не зможуть, будуть робити певні чергування між кордонами. У зв'язку з цим можливо ще більше затримок авто та складніша їх постановка", - йдеться у повідомленні транспортної асоціації. 

Перші збори учасників вже узгоджені з місцевою владою поблизу пункту пропуску "Корчова" на 10 ранку 3 листопада. 

Польські перевізники вимагають:

  • повернути українським перевізникам дозволи;
  • посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;
  • неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;
  • окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС;
  • окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;
  • отримати доступ до системи "Шлях".

Нагадаємо, раніше польські перевізники заблокували рух на найбільшому пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ". 

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Дата публікації
Перегляди
1002
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