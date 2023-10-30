Польсько-український кордон можуть перекрити до кінця року: що сталося

Усі виїзди із України на польському кордоні можуть перекрити до кінця поточного року. Причиною є страйки польських перевізників. Акція планується на 2 місяці.

Про це повідомляє телеграм-канал "УкрАвтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України.

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Відповідно до інформації, 3 листопада польські перевізники планують розпочати страйк на кордоні із Україною. Там зазначають, якщо раніше вони обмежувались одним пунктом пропуску, то тепер планують перекрити усі наявні в’їзди з України.

"Однак усі кордони вони перекрити не зможуть, будуть робити певні чергування між кордонами. У зв'язку з цим можливо ще більше затримок авто та складніша їх постановка", - йдеться у повідомленні транспортної асоціації.

Перші збори учасників вже узгоджені з місцевою владою поблизу пункту пропуску "Корчова" на 10 ранку 3 листопада.

Польські перевізники вимагають:

повернути українським перевізникам дозволи;

посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;

неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;

окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС;

окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;

отримати доступ до системи "Шлях".

Нагадаємо, раніше польські перевізники заблокували рух на найбільшому пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

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