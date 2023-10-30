Шойгу пригрозив зіткненням ядерних держав

Міністр оборони країни-агресорки Росії Сергій Шойгу заявив, що Захід нібито може спровокувати пряме військове зіткнення ядерних держав, підтримуючи Україну в протистоянні з РФ.

Про це він заявив на X Сяншанському безпековому форумі у Пекіні, пишуть російські ЗМП.

"Лінія Заходу на неухильну ескалацію конфлікту з Росією несе загрозу прямого військового зіткнення ядерних держав, що загрожує катастрофічними наслідками",- висловився російський міністр.

Шойгу наголошує, мовляв, Сполучені Штати нібито серйозно розраховують, що їм вдасться підірвати безпеку Росії та "позбавити волі до спротиву". Що більше - він почав переконувати, що нібито Захід нібито взяв курс на заподіяння Росії "стратегічної поразки" у "розв'язаній гібридній війні".

"Як тарана цинічно обрано Україну, якій відводиться роль лише витратного матеріалу", - наголосив очільник російського Міноборони.

Крім того, Шойгу цинічно заявив, нібито Москва

готова до політичних дискусій щодо "постконфліктного врегулювання української кризи" та "параметрів подальшого співіснування із Заходом в цілому". Однак у ході цього врегулювання, за його словами, потрібно забезпечити рівноправні відносини між усіма ядерними державами – постійними членами Ради Безпеки ООН, які несуть особливу відповідальність за підтримку миру і глобальної стабільності.

"Щоб сформувати справедливий, багатополярний світопорядок, потрібно оновити архітектуру міжнародної безпеки, надати їй більшої стійкості", – сказав Шойгу.

Він також зазначив, що претензії Заходу на адресу Росії щодо зниження Москвою порога застосування ядерної зброї нібито є безпідставними.

"Ядерна доктрина Росії не змінилася і, як і раніше, передбачає застосування ядерної зброї тільки у двох випадках: у відповідь на ядерний удар противника або за наявності загрози існуванню Росії, навіть якщо проти неї застосовуються звичайні засоби озброєння", - нагадав Шойгу.

Нагадаємо, Шойгу вигадав, що Захід хоче розширити війну в Україні на Азійсько-Тихоокеанський регіон. Міністр переконує в готовності Москви до переговорів щодо врегулювання війни в Україні, стверджуючи, що західним країнам слід припинити прагнути до стратегічної поразки Росії.

Читайте також: