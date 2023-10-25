Шойгу показали начебто на фронті в Україні (відео)

У російському Міноборони стверджують, що очільник відомства побував на Південно-Донецькому напрямку.

В Міноборони Росії заявили, що очільник відомства Сергій Шойгу начебто побував на фронті в Україні, де перевірив передовий пункт управління угруповання військ "Схід" на Південно-Донецькому напрямку.

Відповідне повідомлення з відео з’явилося в телеграм-каналі Міноборони РФ 25 жовтня.

У заяві вказано, що у пункті управління Шойгу заслухав доповіді командувача угрупованням та офіцерів штабу про поточну ситуацію на фронті, характер дій противника і виконання окупантами бойових завдань на основних тактичних напрямках.

Зауважимо, що Шойгу зняли на відео у якомусь приміщенні на тлі різного озброєння та дронів. Це приміщення з невідомих причин камуфльоване маскувальними сітками зсередини.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу / Скриншот

На кадрах також показано, як міністр у вертольоті розглядає якісь мапи та документи. Він автивно жестикулював і навіть вдарив кулаком по столу. Водночас на відео чутно, що Шойгу вимовляє всього одну фразу: "Товариші офіцери". На решті ролика звуку немає.

Міноборони РФ показало Шойгу начебто на фронті в Україні

В Міноборони РФ також вказали, що командувач угруповання "Восток" генерал-лейтенант Андрій Кузьменко доповів про виконання доручення Шойгу "щодо формування в підлеглих військах штатних підрозділів застосування БПЛА, укомплектування їх підготовленими фахівцями, а також забезпечення всіх підрозділів ударними і розвідувальними безпілотними комплексами, включно з FPV-дронами".

Кузьменко також розповів про особливості тактики дій штурмових загонів під час виконання бойових завдань із "захоплення штурмовими групами опорних пунктів ЗСУ".

До слова, 20 жовтня росіяни завили, що президент РФ Володимир Путін відвідав штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону, де заслухав доповідь про хід війни проти України.

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