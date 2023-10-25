Шойгу показали якобы на фронте в Украине (видео)

В российском Минобороны утверждают, что глава ведомства побывал на Южно-Донецком направлении.

В Минобороны России заявили, что глава ведомства Сергей Шойгу якобы побывал на фронте в Украине, где проверил передовой пункт управления группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении.

Соответствующее сообщение и видео появилось в Телеграм-канале Минобороны РФ 25 октября.

В заявлении указано, что в пункте управления Шойгу заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба о текущей ситуации на фронте, характере действий противника и выполнении оккупантами боевых задач на основных тактических направлениях.

Заметим, что Шойгу сняли на видео в каком-то помещении на фоне разного вооружения и дронов. Это помещение по неизвестным причинам камуфлировано маскировочными сетками изнутри.

Министр обороны России Сергей Шойгу/Скриншот

На кадрах также показано, как министр в вертолете рассматривает какие-то карты и документы. Он активно жестикулировал и даже ударил кулаком по столу. В то же время на видео слышно, что Шойгу произносит всего одну фразу: "Товарищи офицеры". На остальном ролике звука нет.

Минобороны РФ показало Шойгу якобы на фронте в Украине

В Минобороны РФ также указали, что командующий группировкой "Восток" генерал-лейтенант Андрей Кузьменко доложил о выполнении поручения Шойгу "относительно формирования в подчиненных войсках штатных подразделений применения БПЛА, укомплектования их подготовленными специалистами, а также обеспечения всех подразделений ударными и разведывательными беспилотными комплексами с FPV-дронами".

Кузьменко также рассказал об особенностях тактики действий штурмовых отрядов во время выполнения боевых задач по "захвату штурмовыми группами опорных пунктов ВСУ".

К слову, 20 октября россияне заявили, что президент РФ Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где заслушал доклад о ходе войны против Украины.

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