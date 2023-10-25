Надя Дорофеева тогда и сейчас: как выглядела певица до популярности

За это время артистка неоднократно меняла стиль и образ.

Певица Надя Дорофеева сейчас является одной из самых известных артисток Украины.

Свой творческий путь знаменитость начала в далеком 2005 году. Исполнительница принимала участие в разных конкурсах, занимала призовые месяцы, пыталась построить сольную карьеру, а слава к ней пришла довольно неожиданно.

На сцене Надя Дорофеева уже 13 лет. Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как за это время изменилась исполнительница и как она выглядела до популярности.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Начало карьеры Нади Дорофеевой

Музыкой будущая певица начала заниматься еще в детстве. В 10 лет Дорофеева пошла на уроки эстрадного вокала. Юная исполнительница принимала участие в разных вокальных и танцевальных конкурсах. Надя засветилась в таких проектах, как "Південний експрес", "Зоряний дощ", "Чорноморські ігри" и многих других.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Первую славу певица получила уже на телевидении благодаря популярному шоу "Караоке на Майдане", а после — "Шанс".

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

В 2007 году Надя Дорофеева приняла участие в проекте Игоря Кондратюка "Американский шанс". Шоу не имело особого успеха, так что вскоре закрылось.

Надя Дорофеева / Фото: viva.ua

Уже тогда исполнительница задумывалась о сольной карьере. Надя даже в 2008 году выпустила первый свой альбом, но успеха у него не было.

Надя Дорофеева / Фото: Cosmopolitan

Дуэт "Время и Стекло", выпуск известных хитов и съемки на телевидении

В 2010 Надя Дорофеева становится участницей дуэта "Время и Стекло", где она выступала вместе с рэпером Позитивом. Кстати, на месте Нади поначалу была другая артистка. Однако продюсер увидел в роли второй участницы именно Дорофееву. Дуэт почти сразу стал популярен. За время своего существования, а это десять лет, Надя Дорофеева и Позитив выпустили немало хитов. Почти каждая песня становилась безумно популярной и набирала рекордное количество просмотров на YouTube на территории Украины.

Надя Дорофеева и Позитив / Фото: пресс-служба "Время и Стекло"

Наиболее популярными треками "Время и Стекло" являются "Имя 505", "Дим", "Тролль", "На стиле", "Так выпала карта", "На стиле", "Гармошка", "Навернопотомучто", "кАроче" и много других.

Надя Дорофеева также успела поучаствовать во многих телепроектах и даже успела сыграть роль в кино. Певицу можно было заметить на шоу "Зірка+Зірка", "Маленькі гіганти", "Голос. Діти", "Голос країни", "Танцы со звездами", "Лига смеха" и других.

Надя Дорофеева / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Надя Дорофеева и Женя Кот / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Сольная карьера Нади Дорофеевой

После распада дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева занялась сольной карьерой и начала выступать под сценическим именем DOROFEEVA. Премьера первого сольного трека Gorit состоялась в ноябре. Запуск сольного проекта был очень успешным. Сразу с первого трека Нади Дорофеевой удалось занять первые места в хит-парадах и возглавить музыкальные чарты.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Дебютный сольный альбом артистки, получивший название Dofamin, вышел в 2021 году. В пластинку вошло пять композиций.

Надя Дорофеева

Второй альбом Нади Дорофеевой уже вышел во время полномасштабной войны. Российское вторжение кардинально изменило творчество артистки. Исполнительница начала петь более глубокие песни, наполненные важными для нее смыслами. Также Надя спела на украинском. Кроме того, известные хиты певица тоже перевела на родной язык. За это время самыми известными песнями знаменитости стали "Щоб не було", "Вотсап" и "Кохаю, але не зовсім".

Личная жизнь Нади Дорофеевой

Артистка прожила почти семь лет в браке с певцом Владимиром Дантесом. Пара познакомилась в 2011 году в поезде. Отношения влюбленных продолжались четыре года, после чего певец сделал предложение возлюбленной прямо в прямом эфире на радио. Свадьбу пара сыграла 8 июля 2015 года.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

О разводе Надя и Владимир объявили 18 марта 2022 года. Новость ошеломила всех поклонников супругов. Впоследствии знаменитости объяснили, что проблемы в браке начались давно, ведь они стали больше друзьями, чем парой.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

В настоящее время Дорофеева состоит в браке с ресторатором Мишей Кацуриным. Пара начала встречаться в 2022 году. Свадьбу они сыграли летом 2023 года. Правда, новость пара держала в секрете.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

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